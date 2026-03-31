Доллар и евро прервали падение: курс на 1 апреля и сколько валюты можно завезти в Украину

15:49 31.03.2026 Вт
2 мин
Валюта снова сменила тренд - на сколько подорожали доллар и евро?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: доллар снова растет после нескольких дней падения (коллаж РБК-Украина)

Нацбанк после нескольких дней падения снова повысил курс доллара на среду, 1 апреля. Подорожала и европейская валюта.

Каким будет курс валют в первый день апреля и сколько валюты можно ввозить в Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Доллар перестал падать: Нацбанк установил официальный курс на 1 апреля на уровне 43,91 грн. Это на 12 копеек дороже, чем в предыдущий день.
  • Евро также растет: После нескольких дней спада официальный курс европейской валюты повысился на 14 копеек и завтра составит 50,45 грн.
  • Лимит на ввоз валюты: Максимальных ограничений не существует, но если наличные превышают эквивалент 10 000 евро - обязательное декларирование на таможне.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил на завтра официальный курс доллара на 12 копеек дороже, чем на сегодня. 1 апреля курс доллара будет на уровне 43,91 грн.

Евро после нескольких дней спада также подорожает: на 14 копеек. Официальный курс завтра составит 50,45 грн.

Каким будет курс доллара и евро 1 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Какое количество валюты можно ввезти в Украину

По данным Государственной таможенной службы, в Украину разрешено ввозить любую сумму иностранной валюты. Однако если наличные превышают эквивалент 10 тысяч евро, их необходимо обязательно задекларировать.

Пересчет валюты в евро осуществляется по официальному курсу Нацбанка на день пересечения границы.

Также декларация требуется при ввозе ценных бумаг и платежных документов (акций, облигаций, чеков и т.д.): более 500 евро или если вес документов превышает 50 килограммов.

Какие правила для детей

Несовершеннолетние также имеют право перевозить валютные ценности через границу. Однако, если лицу еще не исполнилось 16 лет, декларацию от его имени должен заполнить и подать законный представитель (родители, опекуны и т.д.).

Как подать документы

Бланк декларации можно самостоятельно распечатать на обычной бумаге формата А4. Во время таможенного контроля вместе с заполненной формой необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий страну постоянного проживания.

