Доллар и евро падают в цене: курс НБУ на 27 августа и как импорт будет влиять на спрос

Курс валют НБУ

По состоянию на 27 августа НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,57 грн. Накануне, 26 августа, американская валюта обошлась в 44,67 грн. Таким образом, в сутки доллар подешевел на 10 копеек.

Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 52,00 грн. 26 августа европейская валюта обошлась в 52,08 грн. Евро, соответственно, потерял 8 копеек.

Фото: официальный курс валют НБУ на 27 августа (инфографика РБК-Украина)

Что будет происходить со спросом на валюту в сентябре

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тараса Лесового в комментарии РБК-Украина, одним из главных факторов для валютного рынка в сентябре станет спрос со стороны импортеров.

За январь-июль 2026 года Украина импортировала товаров на 58,1 млрд. долларов, тогда как объем экспорта составил 24,1 млрд. долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за этот период достигло примерно 34 млрд долларов.

То есть на каждый доллар товарного экспорта приходится около 2,4 доллара импорта.

По мнению эксперта, в сентябре спрос на валюту может дополнительно усилиться из-за сезонных закупок. Речь идет, в частности, о приобретении энергоресурсов, горючего и оборудования накануне осенне-зимнего сезона.

Это создаст дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.