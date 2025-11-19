Доллар и евро дорожают в обменниках

По состоянию на утро 19 ноября средний курс продажи доллара повысился на 1 копейку по сравнению с 18 ноября и составляет 42,31 гривны, курс евро также повысился на 1 копейку – до 49,20 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,78 гривны (+0,01), евро – по 48,57 гривны (-0,01).

К закрытию межбанка 18 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 17 ноября курс американской валюты не изменился.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 17 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 17 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 19 ноября по сравнению с 18 ноября на 3 копейки – до 42,0924. Курс евро, в свою очередь, повысился на 1 копейку. На 19 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,7914 гривны.

С начала года курс года курс доллара повысился на 7 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 12 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.