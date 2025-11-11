ua en ru
Доллар и евро дорожают в обменниках

Украина, Вторник 11 ноября 2025 11:11
Доллар и евро дорожают в обменниках Курс доллара в обменниках повысился на 6 копеек (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 11 ноября понизился на 6 копеек. Евро, в свою очередь, также укрепилось: курс единой европейской валюты повысился на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 ноября средний курс продажи доллара повысился на 6 копеек по сравнению с 10 ноября и составляет 42,27 гривны, курс евро повысился на 4 копейки – до 48,95 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,73 гривны (+0,07), евро – по 48,34 гривны (+0,05).

К закрытию межбанка 10 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,06–42,09 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 7 ноября рост составил 26 и 25 копеек соответственно.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 10 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 10 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины понизил курс доллара на 11 ноября по сравнению с 10 ноября на 2 копейки – до 41,9559. Курс евро, в свою очередь, повысился на 4 копейки. На 11 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,5430 гривны.

С начала года курс доллара понизился на 7 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара снизился на 2 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Прогноз курса доллара

Эксперты ожидают, что до конца года НБУ позволит курсу гривны незначительно ослабиться. Это объясняется сезонным ростом спроса на иностранную валюту. "Вряд ли курс пересечет отметку 43 гривны за доллар", - прогнозирует директор аналитического департамента и главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан.

