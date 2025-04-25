Доллар и евро дешевеют: обменники выставили новые курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 25 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 47,75 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 47,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,70-41,73 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает третий день подряд, но рост замедлился.
Официальный курс на 25 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,689 гривен за 1 доллар (+0,0183 грн).
Официальный курс евро составит 47,4171 гривен за 1 евро (-0,1250 грн).
Прогноз курса
Международный валютный фонд существенно улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2025 году 42,5 грн/доллар (прогноз за октябрь прошлого года - 45,0 грн/доллар).
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