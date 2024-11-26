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Доллар обновил исторический максимум: НБУ установил курс на 27 ноября

Украина, Вторник 26 ноября 2024 15:40
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Доллар обновил исторический максимум: НБУ установил курс на 27 ноября Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд и обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,5035 гривен за 1 доллар (+0,0648 грн).

Доллар обновил исторический максимум: НБУ установил курс на 27 ноября

bank.gov.ua

Прежний максимум был зафиксирован 22 июля - 41,4912 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 9,3% (с 37,9824 грн/доллар на 31 декабря 2023 года).

Официальный курс евро составит 43,6824 гривен за 1 евро (+0,2091 грн).

Доллар обновил исторический максимум: НБУ установил курс на 27 ноября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,57-41,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар обновил исторический максимум: НБУ установил курс на 27 ноября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,75 гривен.

Колебания курса

НБУ держал курс доллара практически неизменным в течение четырех месяцев. Курс стабилизировался после того, как он активно повышался и достиг 22 июля уровня 41,49 грн/доллар.

Тогда в НБУ заявили, что рост курса доллара уже угрожает ценовой стабильности, и снизили курс с помощью своих интервенций на межбанке. После этого курс находился в диапазоне 41,10-41,30 грн/доллар.

В госбюджете заложен курс доллара 42,1 гривен на конец 2024 года. Однако этот курс не является ни прогнозом, ни даже ориентиром для НБУ, который отвечает в Украине за валютно-курсовую политику.

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