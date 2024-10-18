Курс доллара упал после четырехдневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2308 гривен за 1 доллар (-0,0043 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,7272 гривен за 1 евро (-0,0665 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,22-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,45 гривен.

Прогноз курса

Украинские банкиры в октябре 2024 года ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за июль на уровне 43,15 грн/доллар.

Население прогнозирует курс на уровне 44,03 грн/доллар, финансовые аналитики - 43,98 грн/доллар, руководители предприятий - 43,72 грн/доллар.