Каким будет курс доллара в конце октября: прогноз банкира

На валютном рынке октябрь проходит в достаточно "теплых" условиях: курсовые показатели незначительно и едва заметно двигаются вверх, однако такие изменения не отличаются новизной, можно сказать, что они привычны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его прогнозу, на следующей неделе, как и в течение нескольких месяцев, рынку будет свойственна разновекторность (курсы то растут, то снижаются).

"Кроме того, Нацбанк прилагает усилия, чтобы участники рынка чувствовали себя в меру уютно: внезапные и сногсшибательные курсовые изменения почти исключены, а текущие колебания происходят согласно системе, присущей режиму "управляемой гибкости", то есть в ежедневном измерении они мизерны", - сказал он Лесовой.

Как отметил банкир, в первые дни октября рынок находился вообще вне присмотра Нацбанка, а текущие колебания были очень уж несущественными. Однако регулятор чисто со стратегической целью пытается уравновесить спрос и предложение на валюту во избежание стремительных курсовых изменений.

"Конечно, риск роста спроса на валюту является, так сказать, обратной стороной войны и реакцией рынка на макропрогнозы на 2025 год (напомню, что средневзвешенный курс в следующем году будет на уровне 45 грн/доллар). Однако, на мой взгляд, пока спрос не пересекает предел допустимого, и он не такой, чтобы с ним нельзя было справиться умеренными валютными интервенциями. Именно поэтому ожидается, что на следующей неделе ситуация будет копировать предыдущую неделю", - сказал он.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что основные характеристики рынка валют с 21 по 27 октября будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,5 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,7 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, курсовые изменения будут происходить перманентно, однако архитектура изменений не претерпевает изменений: курсовые показатели будут то расти, то снижаться, а амплитуда изменений будет минимальной", - отметил Лесовой.