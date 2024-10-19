Каким будет курс доллара в конце октября: прогноз банкира
На валютном рынке октябрь проходит в достаточно "теплых" условиях: курсовые показатели незначительно и едва заметно двигаются вверх, однако такие изменения не отличаются новизной, можно сказать, что они привычны.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
По его прогнозу, на следующей неделе, как и в течение нескольких месяцев, рынку будет свойственна разновекторность (курсы то растут, то снижаются).
"Кроме того, Нацбанк прилагает усилия, чтобы участники рынка чувствовали себя в меру уютно: внезапные и сногсшибательные курсовые изменения почти исключены, а текущие колебания происходят согласно системе, присущей режиму "управляемой гибкости", то есть в ежедневном измерении они мизерны", - сказал он Лесовой.
Как отметил банкир, в первые дни октября рынок находился вообще вне присмотра Нацбанка, а текущие колебания были очень уж несущественными. Однако регулятор чисто со стратегической целью пытается уравновесить спрос и предложение на валюту во избежание стремительных курсовых изменений.
"Конечно, риск роста спроса на валюту является, так сказать, обратной стороной войны и реакцией рынка на макропрогнозы на 2025 год (напомню, что средневзвешенный курс в следующем году будет на уровне 45 грн/доллар). Однако, на мой взгляд, пока спрос не пересекает предел допустимого, и он не такой, чтобы с ним нельзя было справиться умеренными валютными интервенциями. Именно поэтому ожидается, что на следующей неделе ситуация будет копировать предыдущую неделю", - сказал он.
Прогноз курса
Банкир прогнозирует, что основные характеристики рынка валют с 21 по 27 октября будут следующими:
- Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,5 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,7 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).
- В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
- Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.
"Таким образом, курсовые изменения будут происходить перманентно, однако архитектура изменений не претерпевает изменений: курсовые показатели будут то расти, то снижаться, а амплитуда изменений будет минимальной", - отметил Лесовой.
Напомним, официальный курс доллара не изменился за последнюю неделю. НБУ установил на 21 октября 2024 г. курс на уровне 41,23 грн/доллар, что на 5 копеек выше, чем неделей ранее.