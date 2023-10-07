Доллар дорожает третий месяц подряд и вырос до максимума с марта, - НБУ

По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.

Курс в сентябре

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года.

Однако в июле, августе и сентябре наблюдались скачки доллара. Максимальным курс в сентябре был на уровне 38,60 гривен.

По данным НБУ, в сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные и ситуативные факторы. Это также привело к ослаблению наличного курса и незначительному расширению разницы между официальным курсом и курсом на сером рынке.

По состоянию на 6 октября обменные пункты продают доллар в среднем по 38,20 гривен.