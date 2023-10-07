RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар дорожает третий месяц подряд и вырос до максимума с марта, - НБУ

Фото: курс доллара в сентябре вырос 38 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в сентябре 2023 года вырос на 0,7% до 38,07 гривен. Доллар дорожает третий месяц подряд после падения в течение полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.

Курс в сентябре

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года.

Однако в июле, августе и сентябре наблюдались скачки доллара. Максимальным курс в сентябре был на уровне 38,60 гривен.

По данным НБУ, в сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные и ситуативные факторы. Это также привело к ослаблению наличного курса и незначительному расширению разницы между официальным курсом и курсом на сером рынке.

По состоянию на 6 октября обменные пункты продают доллар в среднем по 38,20 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараНациональный банк Украины