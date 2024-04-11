Доллар дорожает: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 11 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до - 39,40 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,90 гривен, евро по 42,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,05-39,07 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 11 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,0232 гривен за 1 доллар (+0,0287 грн). Курс евро составит 42,3616 гривен за 1 евро (+0,0097 грн).

Ситуация на рынке

Как отметил экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин, наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс остаются активные интервенции НБУ.

"Очередное повышение спроса со стороны населения на иностранную валюту дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке", - написал он.

По его словам, в целом с начала этого года (на 5 апреля) гривна к доллару девальвировала на 2,7%.

В то же время, весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37-39 гривен за 1 доллар, что способствует стабилизации цен на импортные товары.