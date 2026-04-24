Доллар дорожает, а евро возобновляет рост: курс на 27 апреля и факторы давления на гривну

На 27 апреля официальный курс доллара установлен на уровне 44,00 грн, что на 6 копеек выше курса 24 апреля (43,94 грн).

Евро также перешло к росту - 51,54 грн, что на 16 копеек больше по сравнению с предыдущим показателем (51,38 грн).

Таким образом, доллар продолжает плавное восходящее движение, тогда как евро демонстрирует восстановление после краткосрочной коррекции.

Фото: курс валют на 27 апреля (инфографика РБК-Украина)

Что влияет на курс гривны

Дополнительным фактором давления на валютный рынок остается глобальная геополитическая ситуация, в частности война на Ближнем Востоке. Как объясняет президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, влияние этого конфликта для Украины является опосредованным, но ощутимым через энергорынок.

"Безусловно, связь есть, потому что значительная часть импорта Украины - это горюче-смазочные материалы. Рост цен на топливо увеличивает валютные расходы государства", - отмечает Тарас Козак.

В то же время потенциальным компенсатором в среднесрочной перспективе может стать рост валютных поступлений от экспорта, в частности в случае расширения продаж украинской оборонной продукции, прежде всего беспилотников.

"Сейчас мы в моменте импортируем топливо, но в перспективе развитие экспорта может увеличить валютную выручку. Однако это эффект не мгновенный - он формируется с временным лагом", - отмечает эксперт.