Доллар дорожает, евро вернулся к росту: что показывают банки и обменники 26 июня

Главное:

Обменники: доллар – 44,95/44,85 грн (покупка/продажа), евро – 51,50/51,30 грн.

доллар – 44,95/44,85 грн (покупка/продажа), евро – 51,50/51,30 грн. Средний курс в банках: доллар – 44,68 грн (покупка) и 45,20 грн (продажа), евро – 50,99 грн (покупка) и 51,56 грн (продажа).

доллар – 44,68 грн (покупка) и 45,20 грн (продажа), евро – 50,99 грн (покупка) и 51,56 грн (продажа). Самый дешевый доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн. Выгоднее всего продавать доллар: Ощадбанк – 44,80 грн.

Ощадбанк – 44,80 грн. Дешевле всего евро: ПриватБанк и Ощадбанк – 51,40 грн.

ПриватБанк и Ощадбанк – 51,40 грн. Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,10 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin , средний курс доллара в обменниках остался без изменений. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,95 гривны, а продать – за 44,85 гривны.

Евро перешел к росту. Средний курс покупки составляет 51,50 гривны (+5 коп.), а продажи – 51,30 гривны (+10 коп.).

Фото: курс валют в обменниках на 26 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в крупнейших банках сегодня составляет 44,68 грн для покупки (+5 коп.) и 45,20 грн для продажи (+9 коп.). Евро банки покупают в среднем по 50,99 грн (+15 коп.), а продают – по 51,56 грн (-9 коп.).

Доллар в большинстве крупных банков подорожал, в то время как евро изменился разнонаправленно в зависимости от учреждения.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,10 гривны (+10 коп.). Карточный курс составляет 45,24 гривны (+20 коп.). Евро в отделениях стоит 51,40 гривны (+5 коп.), а карточный курс – 51,54 гривны (+26 коп.).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,15 гривны (+10 коп.), а для карточных операций – по 45,25 гривны (+10 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 51,40 гривны (+5 коп.), а карточный курс составляет 51,60 гривны (+15 коп.).

''ПУМБ'' по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (без изменений), а в кассах – по 45,30 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 51,80 гривны (без изменений).

Monobank продает доллар по 45,21 гривны (+17 коп.). Курс покупки составляет 44,71 гривны (+11 коп.). Евро банк продает по 51,50 гривны (+23 коп.), а покупает по 50,81 гривны (+16 коп.).

Фото: курс валют в банках (продажа) на 26 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Доллар: дешевле всего американскую валюту сегодня продает ПУМБ по коммерческому курсу – 45,10 грн (без изменений). Такой же курс предлагает ПриватБанк в отделениях. В Ощадбанке доллар стоит 45,15 грн, а в Monobank – 45,21 грн.

Евро: дешево купить европейскую валюту сегодня можно в ПриватБанке и Ощадбанке – по 51,40 грн в отделениях и "Мобильном Ощаде". У Monobank курс составляет 51,50 грн, а в ПУМБ – 51,80 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает Ощадбанк – 44,80 грн. У ПУМБ по коммерческому курсу валюту покупают по 44,80 грн, у Monobank – по 44,71 грн, в ПриватБанке – по 44,65 грн.

Евро: выгоднее всего продавать европейскую валюту сегодня в ПУМБ – по 51,10 грн. В Ощадбанке курс покупки составляет 50,85 грн., в Monobank – 50,81 грн., а в ПриватБанке – 50,80 грн.