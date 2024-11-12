Доллар дорожает, евро дешевеет: свежий курс в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 44,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 44,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 12 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2981 гривен за 1 доллар (-0,0001 грн).

Официальный курс евро составит 43,9949 гривен за 1 евро (-0,4915 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, валютный рынок оказался в достаточно оптимистической ситуации, когда спрос и предложение могут быть максимально уравновешенными.

По его словам, курсовые изменения могут произойти как вверх, так и вниз, а общая картина по большому счету будет оставаться неизменной.