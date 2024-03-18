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Доллар дорожает: вырастет ли курс до 40 гривен и стоит ли покупать валюту

Фото: Курс доллара вряд ли подорожает до 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар в последние дни значительно подорожал, а официальный курс НБУ вырос до нового максимума. Но в ближайшее время курс может пойти вниз.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

Как отметил банкир, регулятор активно участвует в торгах, но дает национальной валюте ослабиться, пытаясь потратить меньше золотовалютных резервов.

"Мы не ожидаем курс 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период", - сказал Куренной.

По его словам, кроме того, рынок, Минфин и НБУ ожидают получения транша от наших международных партнеров. "Возможно, после этого регулятор будет активнее участвовать в торгах с интервенциями", - добавил он.

Стоит ли покупать валюту

Куренной отметил, что Нацбанк не отклоняется от своей стратегии управляемой гибкости обменного курса.

"Но сейчас трудно точно спрогнозировать то, какой именно будет курс. Поэтому наблюдаем за рынком и ожидаем некоторого укрепления гривны после нескольких дней ослабления", - добавил он.

Ситуация на рынке

НБУ с октября 2023 года перешел к режиму управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций.

Курс на межбанке 18 марта впервые вырос до 39 грн/доллар, а НБУ на 19 марта поднял курс до нового максимума - 38,97 грн/доллар.

На наличном рынке курс продажи вырос на 40 копеек до 39,15 грн/доллар.

В то же время объем дефицита валюты на межбанке незначителен. Кроме того, в НБУ заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования. Как сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, часть из них, скорее всего, будет использована правительством и также отразится на состоянии валютного рынка.

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