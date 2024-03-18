Доллар дорожает: вырастет ли курс до 40 гривен и стоит ли покупать валюту

Доллар в последние дни значительно подорожал, а официальный курс НБУ вырос до нового максимума. Но в ближайшее время курс может пойти вниз.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.
Как отметил банкир, регулятор активно участвует в торгах, но дает национальной валюте ослабиться, пытаясь потратить меньше золотовалютных резервов.
"Мы не ожидаем курс 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период", - сказал Куренной.
По его словам, кроме того, рынок, Минфин и НБУ ожидают получения транша от наших международных партнеров. "Возможно, после этого регулятор будет активнее участвовать в торгах с интервенциями", - добавил он.
Куренной отметил, что Нацбанк не отклоняется от своей стратегии управляемой гибкости обменного курса.
"Но сейчас трудно точно спрогнозировать то, какой именно будет курс. Поэтому наблюдаем за рынком и ожидаем некоторого укрепления гривны после нескольких дней ослабления", - добавил он.
НБУ с октября 2023 года перешел к режиму управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций.
Курс на межбанке 18 марта впервые вырос до 39 грн/доллар, а НБУ на 19 марта поднял курс до нового максимума - 38,97 грн/доллар.
На наличном рынке курс продажи вырос на 40 копеек до 39,15 грн/доллар.
В то же время объем дефицита валюты на межбанке незначителен. Кроме того, в НБУ заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования. Как сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, часть из них, скорее всего, будет использована правительством и также отразится на состоянии валютного рынка.