Доллар доминирует в мире уже 80 лет: МВФ назвал опасности для американской валюты

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша предупреждает, что продолжающийся пересмотр устоявшихся экономических норм может повлиять на международную валютную систему.

Эта система охватывает правила, институты и механизмы, по которым страны осуществляют трансграничные финансовые операции. Ее стабильное функционирование крайне важно для предотвращения накопления финансовых уязвимостей и устранения уже существующих проблем.

В отчете подчеркивается, что определяющей чертой международной валютной системы остается доминирование доллара на протяжении 80 лет, несмотря на радикальные перемены в мировой политике и экономике.

После краха Бреттон-Вудской системы в 1973 году, окончания Холодной войны в 1991 году и появления евро в 1999 году, доллар сохранил или даже усилил свои позиции.

Преимущества и риски долларовой гегемонии

Доллар продолжает играть ключевую роль благодаря своей универсальности в международной торговле и финансах, использованию в качестве ориентира для курсовой стабильности и накоплений резервов, а также высокой ликвидности и безопасности американских казначейских бумаг. Это способствует устойчивому спросу на долларовые активы во всем мире.

С одной стороны, США получают выгоды от такой ситуации, занимая средства дешевле и получая высокие доходы на внешние активы по сравнению с обязательствами. Это явление называют "чрезмерной привилегией" доллара.

С другой стороны, это увеличивает уязвимость США перед глобальными рисками, поскольку они фактически страхуют остальной мир от шоков, что называют "чрезмерной обязанностью".

Усиливающееся неравновесие в мировой торговле и финансах

В отчете МВФ также говорится об усилении асимметрии в мировой торговле и финансовых сетях. Под эгидой стабильной доллароцентричной системы страны смогли углубить специализацию: одни - в торговле, другие - в финансах.

Например, с 2001 по 2023 год Китай стал ключевым игроком в мировой торговле, но его роль в глобальных финансах остается ограниченной. США же сохранили доминирование в финансовом секторе, уступая в торговом.

Даже несмотря на стабильность системы и доминирование доллара, ряд новых факторов требует внимания. Геополитика все больше влияет на торговлю, инвестиции и потоки капитала между странами, что может привести к формированию фрагментированной многополярной валютной системы. Такая модель может оказаться менее устойчивой и спровоцировать большую волатильность.

Возможные вызовы доминированию доллара

Рост напряженности в торговле, рост государственного долга США и ослабление долларовой привилегии могут заставить инвесторов пересмотреть свои позиции.

Уже наблюдается рост спроса на хеджирование долларовых рисков и снижение курса доллара на 8% с января, что стало крупнейшим полугодовым падением с 1973 года. Однако стоит учитывать, что это произошло после пиковых значений в 2024 году.

Кроме того, цифровые инновации в трансграничных расчетах, включая распространение стейблкоинов, привязанных к доллару, могут как усилить его доминирование, так и создать риски для финансовой стабильности, отмечает МВФ.

Стабильность под давлением

Международная валютная система пока остается устойчивой, и доллар сохраняет доминирующие позиции, несмотря на значительные расхождения во внешнеэкономических позициях ведущих стран. Хотя вероятность резкого срыва системы оценивается как умеренная, быстрый рост глобального дисбаланса может вызвать серьезные негативные последствия.

Для предотвращения дальнейшей фрагментации страны должны укреплять макроэкономическую устойчивость, накапливать бюджетный потенциал и развивать надежную политику. Основной риск для мировой экономики заключается в том, что вместо сбалансированных шагов государства могут усилить протекционизм, что приведет к геоэкономической разобщенности.

Это нанесет долгосрочный ущерб глобальной экономике, даже если влияние на дисбаланс окажется незначительным, отмечает МВФ.