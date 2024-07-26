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Доллар дешевеет: свежие курсы валют в обменниках

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 45,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,005 гривен, евро по 44,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,13-41,15 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд после достижения максимума.

Официальный курс на 26 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,1977 гривен за 1 доллар (-0,0197 грн). Курс евро составит 44,683 гривен за 1 евро (-0,0214 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, рост курса доллара в последние два месяца был связан с увеличением спроса на валюту и уменьшением валютной выручки.

По его словам, часть возросших бюджетных расходов оказалось на валютном рынке.

НБУ уже изменил подход к интервенциям на межбанке. В итоге курс на этой неделе курс упал после максимума (41,49 грн/доллар).

 

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Курс доллара