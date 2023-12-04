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Доллар дешевеет в начале недели: свежие курсы в обменных пунктах

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Решение НБУ отменить ограничения на продажу валюты банками привело к сближению наличного и межбанковского курсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 декабря средний курс доллара в Украине упал на 10 копеек до 37,40 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 40,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,46 -36,48 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Официальный курс на 4 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,4606 гривен за 1 доллар (+0,1071 грн). Курс евро составит 39,6582 гривен за 1 евро (-0,0653 грн).

Рынок после решения НБУ

Национальный банк Украины с 4 декабря 2023 года снял все ограничения для банков и небанковских финучреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке несколько вырос, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару по 10 копеек в день последние пару дней. Таким образом, курсы начали сближаться.

В конце 2023 года ожидается рост курса доллара из-за роста бюджетных платежей и ухудшения курсовых ожиданий населения и бизнеса.

 

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Национальный банк УкраиныКурс доллара