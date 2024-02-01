Доллар дешевеет в начале месяца: обменные пункты выставили новые курсы

По состоянию на утро 1 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,20 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 41,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,55-37,59 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 1 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5627 гривен за 1 доллар (-0,3119 грн). Курс евро составит 40,7067 гривен за 1 евро (-0,3778 грн).

Курс евро составит 41,0845 гривен за 1 евро (+0,0803 грн).

Валютные сбережения украинцев

Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Таким образом, сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.

Валюта (доллар и евро) остается основным средством для сбережений украинцев. Кроме наличной валюты, по данным НБУ на конец 2023 года, бизнес держит на валютных депозитах 364 млрд гривен, население - 367 млрд гривен.

Объем всех гривневых депозитов бизнеса составляет 916 млрд гривен, население - 712 млрд гривен, наличная гривна вне банков - 716 млрд гривен.