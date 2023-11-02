Доллар дешевеет: обменники выставили свежие курсы валют

По состоянию на утро 2 ноября средний курс доллара в Украине упал на 10 копеек до 37,80 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,30 гривен, евро по 39,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,24-36,26 (покупка-продажа), снизившись на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил официальный курс доллара.

Курс на 2 ноября 2023 года на 2 ноября установлен на таком уровне: 36,2655 гривен за 1 доллар (-0,0157 грн).

Курс евро составит 38,2311 гривен за 1 евро (-0,3313 грн).

Ситуация на валютном рынке

По данным НБУ, население Украины в октябре 2023 года купило в банках 739,4 млн долларов - максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года.

Всего с начала 2023 года украинцы купили 3,145 млрд долларов.

Кроме того, НБУ в октябре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,338 млрд долларов. Это самый большой объем с июня прошлого года. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.