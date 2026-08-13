Доллар дешевеет: курс НБУ на 14 августа и какое влияние будут иметь новые валютные лимиты регулятора

Нацбанк обновил официальный курс валют на 14 августа. Американская и европейская валюты дешевеют по отношению к гривне второй день подряд.
Сколько теперь стоят доллар и евро и какие факторы влияют на валютный рынок, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ установил на пятницу, 14 августа, официальный курс доллара на уровне 44,69 грн/доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 2 копейки.
Официальный курс евро составляет 51,55 грн за евро, что на 6 копеек ниже показателя 13 августа.
Фото: официальный курс валют НБУ на 14 августа (Инфографика РБК-Украина)
После смягчения валютных ограничений НБУ часть экспертов допускает определенное оживление спроса на валюту. В то же время, финансовый аналитик Андрей Шевчишин оценивает потенциальное влияние новых правил достаточно сдержанно.
По его словам, возможность покупать валюту в рамках нового лимита воспользуется относительно небольшое количество граждан.
''Пока выглядит так, что влияние будет достаточно ограничено. Немногие имеют лимит на операции и официально подтверждены 200 тыс. грн. Для большинства просто на уровне пользователей будет действовать ограничение 50 тыс. грн на уровне финансового мониторинга'', – отметил Шевчишин в комментарии для РБК-Украина.
Напомним, с 11 августа НБУ увеличил лимит на покупку безналичной валюты для населения с 50 тыс. до 200 тыс. грн в месяц.