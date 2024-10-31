Доллар дешевеет: какой курс в обменниках в конце октября

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил снижение. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 31 октября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,22-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.

Официальный курс на 31 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2790 гривен за 1 доллар (-0,1008 грн).

Курс евро составит 44,635 гривен за 1 евро (+0,0276 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в ноябре реальный коридор колебаний курса доллара будет на уровне 41,5-41,9 грн, то есть курс доллара может максимально приблизиться к отметке в 42 грн.