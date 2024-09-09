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Доллар дешевеет: какие курсы валют в обменниках в начале недели

Украина, Понедельник 09 сентября 2024 10:01
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Доллар дешевеет: какие курсы валют в обменниках в начале недели Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 сентября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,35 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 45,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,85 гривен, евро по 45,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,94-40,98 грн/доллар (покупка-продажа) снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума за последний месяц.

Официальный курс на 9 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,0168 гривен за 1 доллар (-0,0722 грн). Ниже курс был месяц назад - 9 августа (40,9926 грн/доллар).

Курс евро составит 45,5574 гривен за 1 евро (-0,0308 грн).

Международные резервы

Международные резервы Украины в течение августа 2024 увеличились на 13,7% (на 5,096 млрд долларов) до 42,331 млрд долларов. Резервы выросли после снижения в течение четырех месяцев подряд.

Резервы увеличились благодаря траншам ЕС и США. Достаточный уровень резервов позволяет НБУ поддерживать стабильную ситуацию на валютном рынке, покрывая структурный дефицит долларов.

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