Доллар дешевеет, а евро растет в обменниках

По состоянию на утро 12 декабря средний курс продажи доллара снизился на 8 копеек по сравнению с 11 декабря и составляет 42,48 гривны, курс евро вырос на 6 копеек - до 49,86 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (-0,04 гривны), евро - по 49,22 гривны (+0,07 гривны).

На межбанке в результате торгов 11 декабря курс доллара находился на уровне 42,16 - 42,19 гривны за доллар (купля-продажа), что на 23-24 копеек ниже закрытия торговой сессии 10 декабря. Курс евро на межбанке составлял 49,49-49,51 гривен, что на 12 копеек выше курса 10 декабря.