Доллар дешевеет, а евро растет в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 12 декабря снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро подрос на 6 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 12 декабря средний курс продажи доллара снизился на 8 копеек по сравнению с 11 декабря и составляет 42,48 гривны, курс евро вырос на 6 копеек - до 49,86 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (-0,04 гривны), евро - по 49,22 гривны (+0,07 гривны).
На межбанке в результате торгов 11 декабря курс доллара находился на уровне 42,16 - 42,19 гривны за доллар (купля-продажа), что на 23-24 копеек ниже закрытия торговой сессии 10 декабря. Курс евро на межбанке составлял 49,49-49,51 гривен, что на 12 копеек выше курса 10 декабря.
По состоянию на 1 января официальный курс доллара составлял 42,03 гривен, на 1 декабря он составлял 42,27 гривен. Максимальное значение курса доллара было 25 ноября, тогда курс составлял 42,37 гривен.
Курс евро в течение 2025 года демонстрировал растущую динамику из-за сложно предсказуемой политики администрации Дональда Трампа и значительного снижения курса доллара по отношению к евро. Официальный курс евро в начале года составлял 43,69 гривны, на начало октября он вырос до 48,3 гривны, а 1 ноября составил 48,51 гривны. Максимальное значение курса было 49,51 гривен, это значение было установлено НБУ на 12 декабря.