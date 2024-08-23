Доллар дешевеет, евро выше 46 гривен: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта приостановила рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 августа средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,45 гривен, курс евро не изменился - 46,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 45,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,17-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - на 11 копееки ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 23 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,2881 гривен за 1 доллар (-0,0094 грн).

Курс евро составит 45,9826 гривен за 1 евро (-0,084 грн). Это исторический максимум, предыдущий был 22 августа - 45,898.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, до конца года курс доллара может находиться в пределах 41-42 гривен.

По его словам, возможно, курс вырастет до 42,5 гривен. При этом значительных колебаний не ожидается.

"Сейчас, прежде всего, важна работа с девальвационными ожиданиями. Поэтому мы видим, что НБУ стал более строго относиться к динамике курса, потому что в июле начали разгоняться девальвационные ожидания", - сказал Фурса.