Доллар дешевеет, а евро резко пошел вверх: "свежий" курс валют в банках и обменниках на 4 мая

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 4 мая, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках держится на уровне 43,88 гривен для покупки и 43,75 гривны - для сдачи валюты. В сравнение с пятницей, 1 мая, валюта выросла в цене на 8 и 5 копеек соответственно.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,75 гривну, сдать - по 51,50 гривны. Валюта прибавила в цене за выходные 15 и 10 копеек соответственно.

Фото: курс валют на 4 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,15 (-7 коп) гривны, а покупают - по 43,70 (-7 коп) гривны.

Евро в банках сегодня можно купить по 51,85 (+5 коп) гривны, а сдать - по 51,20 (+10 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассе по 44,10 (-10 коп) гривны, а по карте - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,95 (+15 коп) гривны, а безнал - 52,08 (+27 коп) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,15 (без изменений) гривны, а для карточек курс - 44,25 (-5 коп) гривны. Евро же в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,90 (+10 коп) гривны, а безнал - 52,10 (+10 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар продают в кассе по 44,30 (без изменений) гривны, а для карточек - 44,10 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 44,23 (без изменений) гривны, а евро - по 52,05 (+24 коп) гривны.