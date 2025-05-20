Доллар дешевеет, евро дорожает: какие курсы в обменных пунктах
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 20 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 47,10 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,30 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.
Официальный курс на 20 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,576 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).
Официальный курс евро составит 46,8562 гривен за 1 евро (+0,4072 грн).
Прогноз курса
Аналитики инвесткомпании ICU отмечают, что НБУ стремится обеспечивать достаточное, а может и избыточное предложение валюты на рынке, чтобы сохранять гривну крепкой.
"По нашему мнению, НБУ будет продолжать политику крепкой гривны в ближайшие месяцы, откладывая постепенное и незначительное ослабление курса гривны на конец года, как и в прошлом году", - прогнозируют в ICU.
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