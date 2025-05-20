Доллар дешевеет, евро дорожает: какие курсы в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 47,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.

Официальный курс на 20 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,576 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).

Официальный курс евро составит 46,8562 гривен за 1 евро (+0,4072 грн).