Доллар дешевеет из-за проблем в США. Сколько сегодня стоит валюта в обменниках

Главное

сегодня доллар в обменниках стоит 43,15 гривен,

за последние 10 дней доллар подешевел на 45-47 копеек,

проблемы в США подрывают курс их валюты.

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков 29 января почти не изменился по сравнению с 28 января, курс покупки составил 42,57 гривен, а курс продажи - 43,15 гривен.

Доллар существенно подешевел на наличном рынке за период 19-29 января. За это время средний курс покупки американской валюты снизился на 0,47 гривны, а курс продажи - на 0,45 гривен.

Курс евро на наличном рынке также остался практически на уровне предыдущего дня. Средняя стоимость покупки европейской валюты 29 января в обменниках составила 50,88 гривен (-0,03 гривны), а стоимость продажи - 51,69 гривен (+0,02 гривны).

Средний курс продажи доллара находиться на уровне 43,15 гривен (инфографика РБК-Украина)

Стоимость евро на наличном рынке на протяжении 19-29 января выросла на 0,76 и 0,93 гривны - для курсов покупки и продажи соответственно.

Результаты торгов на межбанке

На межбанковском валютном рынке курсы покупки-продажи доллара в результате торгов 28 января составили 42,82-42,85 гривен, что на 1-3 копейки выше предыдущего дня. В тоже время стоимость евро на этом сегменте валютного рынка выросла на 9-11 копеек - до 51,23-51,25 гривен (покупка-продажа).

Причины снижения курса доллара

Доллар дешевеет на международном рынке по отношению к евро из-за внутренних проблем в США (угроза нового шатдауна, сложные отношения администрации Белого дома и руководства Федеральной резервной системы), а также на опасениях инвесторов. Эти факторы, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, ведут к снижение стоимости доллара и поэтому на утро 29 января его соотношение к евро составило 1,1955 долларов.

На украинском рынке увеличивается предложение валюты. "Каждый день мы видим активность агрохолдингов, которые продают избыток валюты. Можно сказать, что сейчас спрос и предложение на доллар более-менее сбалансированы", - добавил Тарас Лесовой.