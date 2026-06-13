Доллар возле 45 гривен, а НБУ готовится к важному решению: прогноз курса на следующую неделю

Следующая неделя на валютном рынке пройдет под влиянием решения Национального банка по учетной ставке и сохранения высокого спроса на иностранную валюту.
О том, что будет происходить с долларом и евро на следующей неделе, для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.
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Одним из главных событий следующей недели станет заседание монетарного комитета Национального банка, запланированное на 18 июня.
По словам Лесового, большинство экспертов ожидает, что регулятор оставит учетную ставку на уровне 15%. Такой шаг позволит сохранить предсказуемость монетарной политики в условиях войны и экономических рисков.
Если ставка не изменится, это будет означать, что Нацбанк не видит оснований для пересмотра нынешней модели регулирования финансового рынка.
Эксперт прогнозирует, что доллар на следующей неделе будет находиться в пределах 44,4-45,1 гривны на межбанковском рынке.
В то же время на наличном рынке курс может колебаться в диапазоне 44,3-45 гривен за доллар.
Спрос на валюту, по оценкам банкира, будет оставаться выше предложения примерно на 10-15%. Для сглаживания дисбаланса Нацбанку может понадобиться от 850 до 900 млн долларов валютных интервенций.
''Такой объем является показательным: рынок не находится в идеальном балансе, но и не демонстрирует признаков неконтролируемости'', - отметил Лесовой.
В отличие от доллара, курс евро в значительной степени будет зависеть не только от украинского рынка, но и от мировой конъюнктуры.
По словам эксперта, сейчас ожидаемое соотношение евро к доллару находится в пределах 1,15-1,18. При таком сценарии курс евро в Украине, скорее всего, составит от 51 до 52,5 гривны.
Важным внешним фактором остается ситуация на Ближнем Востоке, которая влияет на нефтяные котировки, настроения инвесторов и динамику основных мировых валют.
Среди основных факторов давления на валютный рынок эксперт называет военные риски, инфляцию, зависимость экономики от стоимости топлива, а также возможные проблемы в энергетике, логистике и производстве.
В то же время частично компенсировать это влияние могут сезонное удешевление овощей и ягод, а также ожидания дальнейшей международной финансовой помощи.
По мнению Лесового, следующая неделя станет периодом ''контролируемого напряжения'', когда риски будут оставаться высокими, но ситуация на валютном рынке в целом будет оставаться прогнозируемой.
Если НБУ сохранит ставку на уровне 15%, а объемы интервенций останутся достаточными, доллар и в дальнейшем будет двигаться в пределах прогнозируемых курсовых коридоров.
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