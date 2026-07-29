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АЗС переписали цены 29 июля: дизель прибавил гривну, автогаз вырос еще больше

09:05 29.07.2026 Ср
2 мин
Дизель на АЗС достигает уже 96 грн за литр
aimg Мария Кучерявец
АЗС переписали цены 29 июля: дизель прибавил гривну, автогаз вырос еще больше Фото: на АЗС подорожали дизель и автогаз (инфографика РБК-Украина)
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Украинские сети автозаправочных станций обновили ценники. Пока бензины еще "стоят на месте", дизельное горючее и сжиженный газ у нескольких операторов в сутки прибавили в цене от 1,00 до 1,60 грн за литр.

Сколько стоит топливо на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" 29 июля - подробнее в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: за сутки без изменений - А-95 стоит от 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR), а премиальные марки достигают 92,90-95,40 грн/л.
  • Дизель: подорожал на 1,00 грн/л в сетях OKKO и WOG - стандартное ДТ стоит от 86,90 грн/л ("Укрнафта") до 92,90 грн/л (SOCAR), а премиальное достигает 93,90-95,90 грн/л.
  • Автогаз: демонстрирует самый ощутимый рост - прибавил в цене на WOG (+1,60 грн) и SOCAR (+1,00 грн), а общий ценник колеблется от 40,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).

Что изменилось на АЗС в сутки

По данным ежедневного мониторинга, ключевая корректировка стоимости произошла в сегменте дизельного горючего и автогаза. В частности, сети OKKO и WOG подняли цены на все виды ДТ на 1,00 грн/л.

В то же время, наиболее ощутимо подорожал сжиженный газ в сети WOG - сразу на 1,60 грн/л. На 1,00 грн/л цену на газ поднял и SOCAR.

При этом государственная "Укрнафта" сохранила ценники на уровне предыдущего дня, оставаясь сетью по самым низким ценам среди представленных операторов.

АЗС переписали цены 29 июля: дизель прибавил гривну, автогаз вырос еще больше

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 29 июля (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 29 июля, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 93,90 грн
  • ДТ Евро: 90,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 94,80 грн
  • ДТ Евро-5: 91,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 95,90 грн
  • ДТ NANO: 92,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 40,90 грн
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