Документи на субсидію знову можна подати онлайн: роботу сервісу відновлено

Міністерство соціальної політики відновило сервісу "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії ". Документи знову можна подати в онлайн-режимі.

У Мінсоцполітики нагадують, що відповідно до рішення уряду призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян (автоматично), крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

Таким чином, звернутися за оформленням житлової субсидії можна у такий спосіб:

Відзначимо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 19 травня 2021 року вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Будуть подавати декларації приблизно 460 тисяч.