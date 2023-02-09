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Пока не будет пятой статьи. Нидерланды не исключают оказания какой-либо военной поддержки Украине

Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Нидерланды не исключают ни одного вида военной поддержки для борьбы Украины против российской агрессии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте накануне саммита ЕС в Брюсселе, передает Telegraph.

"Мы постоянно заявляли, что мы ничего не исключаем, пока между НАТО и Россией не будет ситуации по пятой статье", - сказал он.

Пятая статья договора Североатлантического Союза предусматривает, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех его участников и вызывает ответ всех государств-членов Союза.

Напомним, что ранее Рютте заявлял, что у Нидерландов нет табу на поставку истребителей Украине, однако отметил, что он не получал таких запросов.

К тому же, Нидерланды хотят купить для Украины 18 танков Leopard 2.

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