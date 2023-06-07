Доказательная база причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС есть и она активно собирается, - ГУР

"Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас продолжается ее сбор. Есть масса прямых и косвенных свидетельств того, что за целенаправленным уничтожением дамбы ГЭС, речь идет о подрыве, стоит не просто РФ, а военно-политическое руководство и официальные войска захватчиков", - сказал Юсов.

По его словам, Россия пытается снять с себя ответственность за подрыв Каховской ГЭС, и, если это не получится, по крайней мере, приравнять жертву и агрессора и организовать какую-то дискуссию.

"Сделаем вид, что не все однозначно. Но нет, все однозначно. И действительно этот террористический акт совершили россияне на украинской территории. За это ответственность несет государство-террорист. И персональную ответственность несет глава рашистского режима и его приспешники", - подчеркнул представитель ГУР.

Юсов отметил, что Украина информировала мир о том, что россияне осуществляли минирование Каховской ГЭС. Он снова подчеркнул, что оккупанты совершили преступление, пытаясь сорвать действия украинских Вооружённых сил.

"То, что за неделю до этого в РФ в нормативно-правовую базу были внесены изменения с целью того, что можно не рассчитывать последствия техногенной катастрофы в военное время, кажется, это явка с повинной", - сказал представитель ГУР.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины затопило часть населенных пунктов Херсонской области.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.