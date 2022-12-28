RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Докапитализация государственным банкам пока не нужна, - Марченко

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Докапитализация государственных банков в 2023 году пока не предусмотрена. Эта потребность, впрочем, может возникнуть после стресс-тестирования, проводимого Национальным банком.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Если будет такая потребность и будет невозможность выполнения госбанками определенных нормативов - будем думать об этом", - пояснил он.

Министр напомнил, что в военный период установлена достаточно благоприятная политика в части нормативов, выполнения их банками, в том числе государственными.

"На данном этапе я бы не задавал этот вопрос как особо насущный. У нас есть другие проблемы, которые мы должны закрыть", - сказал Марченко.

Вместе с тем, по его мнению, во время войны банковская система функционирует в достаточно простом формате, банки не заинтересованы в кредитовании.

"Есть очень мало новых кредитных решений, без учета "5-7-9" средств в банковской системе более чем достаточно, ликвидность очень велика. Способы использования этой ликвидности всем известны. Но банки предпочитают использовать депозитные сертификаты как способ сохранения собственной ликвидности", - сказал министр.

Банковский сектор, по мнению Марченко, превратился не в генератор экономического роста или локомотив этих процессов.

Напомним, что совсем недавно в НБУ ухудшили оценку потерь кредитного портфеля банков из-за войны с 20% до 30%, там отметили, что признание потерь продолжится.

Также мы писали, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системных банков в условиях войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныбанкиСергей МарченкоБанковская система