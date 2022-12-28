Докапитализация государственным банкам пока не нужна, - Марченко

"Если будет такая потребность и будет невозможность выполнения госбанками определенных нормативов - будем думать об этом", - пояснил он.

Министр напомнил, что в военный период установлена достаточно благоприятная политика в части нормативов, выполнения их банками, в том числе государственными.

"На данном этапе я бы не задавал этот вопрос как особо насущный. У нас есть другие проблемы, которые мы должны закрыть", - сказал Марченко.

Вместе с тем, по его мнению, во время войны банковская система функционирует в достаточно простом формате, банки не заинтересованы в кредитовании.

"Есть очень мало новых кредитных решений, без учета "5-7-9" средств в банковской системе более чем достаточно, ликвидность очень велика. Способы использования этой ликвидности всем известны. Но банки предпочитают использовать депозитные сертификаты как способ сохранения собственной ликвидности", - сказал министр.

Банковский сектор, по мнению Марченко, превратился не в генератор экономического роста или локомотив этих процессов.

Напомним, что совсем недавно в НБУ ухудшили оценку потерь кредитного портфеля банков из-за войны с 20% до 30%, там отметили, что признание потерь продолжится.

Также мы писали, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системных банков в условиях войны.

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