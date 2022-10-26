Зеленский подписал закон о национализации системных банков во время войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на портале Верховной рады.

Продажа банка не зависит от фактического размера его регулятивного капитала.

Процедура национализации такого банка предполагает отнесение его Национальным банком Украины к категории неплатежеспособных. При этом в докапитализации со стороны государства такой банк не будет нуждаться, а Фонд гарантирования вкладов не станет менять размер уставного капитала банка, не будет проводить деноминацию акций или обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии.

После вступления закона в силу Министерство финансов получит право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важных банков по основаниям, обусловленным агрессией РФ против Украины.