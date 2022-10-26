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Зеленский подписал закон о национализации системных банков во время войны

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Украина, Среда 26 октября 2022 20:15
Зеленский подписал закон о национализации системных банков во время войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8069, позволяющий национализировать системно важные банки за 1 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на портале Верховной рады.

Продажа банка не зависит от фактического размера его регулятивного капитала.

Процедура национализации такого банка предполагает отнесение его Национальным банком Украины к категории неплатежеспособных. При этом в докапитализации со стороны государства такой банк не будет нуждаться, а Фонд гарантирования вкладов не станет менять размер уставного капитала банка, не будет проводить деноминацию акций или обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии.

После вступления закона в силу Министерство финансов получит право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важных банков по основаниям, обусловленным агрессией РФ против Украины.

Сейчас в Украине 14 системно важных банков, однако эксперты финансового рынка говорят, что первым на очереди может быть Сенс Банк (бывший Альфа-Банк), который из-за своего владельца, российского олигарха Михаила Фридмана попал под украинские санкции.

В отношении самого Фридмана санкции со стороны Украины были введены в конце сентября. И через несколько дней были арестованы его активы на 2 млрд грн.

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