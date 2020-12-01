ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Доходи держбюджету вперше з початку року досягли плану

Київ, Вівторок 01 грудня 2020 17:57
Доходи держбюджету вперше з початку року досягли плану
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

План доходів був істотно урізаний ще в квітні, але досягти показників вдалося тільки зараз

Доходи державного бюджету України за січень-листопад 2020 року склали 944,7 млрд гривень. Це трохи менше плану (944,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 11 місяців 2020 року були на 5,0% вище минулого року, коли вони становили 899,7 млрд гривень.

При цьому в листопаді 2020 року доходи державного бюджету України склали 102,3 млрд гривень. Це на 9,3% більше плану і на 15,2% більше рівня минулого року, коли вони становили 88,8 млрд гривень.

Разом з тим. сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 грудня становить 19,8 млрд гривень (місяцем раніше - 15,1 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство припинило фінансування деяких бюджетних витрат і програм наприкінці 2020 року. За його словами, значна сума коштів до теперішнього часу не надійшла. Мова про більш ніж 3 млрд доларів, які були закладені в бюджеті.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка бюджетГосказначействоДержбюджет

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся