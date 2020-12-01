Доходи держбюджету вперше з початку року досягли плану

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

План доходів був істотно урізаний ще в квітні, але досягти показників вдалося тільки зараз

Доходи державного бюджету України за січень-листопад 2020 року склали 944,7 млрд гривень. Це трохи менше плану (944,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 11 місяців 2020 року були на 5,0% вище минулого року, коли вони становили 899,7 млрд гривень.

При цьому в листопаді 2020 року доходи державного бюджету України склали 102,3 млрд гривень. Це на 9,3% більше плану і на 15,2% більше рівня минулого року, коли вони становили 88,8 млрд гривень.

Разом з тим. сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 грудня становить 19,8 млрд гривень (місяцем раніше - 15,1 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство припинило фінансування деяких бюджетних витрат і програм наприкінці 2020 року. За його словами, значна сума коштів до теперішнього часу не надійшла. Мова про більш ніж 3 млрд доларів, які були закладені в бюджеті.