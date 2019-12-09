Домовилися далі домовлятися: Вітренко про переговори щодо транзиту

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним домовилися продовжити переговори щодо транзиту газу. Про це розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко на полях саміту в Парижі.

За словами Вітренка, сторони домовилися надалі продовжувати переговори щодо транзиту газу через Україну. Він додав, що переговори будуть проводитися як у двосторонньому, так і в трьохсторонньому форматах.

"Ми домовилися продовжувати домовлятися ... Ми подивимося, коли завершаться двосторонні та тросторонні переговори, і лише після цього ми зрозуміємо - буде угода, чи не буде", - пояснив він.

Також Вітренко запевнив, що Україна не буде "обнуляти" претензії до російського "Газпрому".

"Ми нічого не обнуляємо, ми навпаки обгрунтовано пояснили, чому наша позиція, зокрема щодо необхідності виконаня арбітражів, є дійсно законною, та чому рішення арбітражів є обов'язковими до виконання", - розповів він.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Україна та Російська Федерація в рамках зустрічі у нормандському форматі домовилися про подальший транзит газу. Зазначалося, що домовленості були досягнуті саме під час зустрічі у нормандському форматі за участі лідерів чотирьох країн, а не в рамках двосторонніх переговорів Зеленського та Путіна.