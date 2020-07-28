Договір на евакуацію танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій

Договір на евакуацію затонулого біля берегів Одеси танкера Delfi підпишуть до кінця серпня. На сьогодні розглядаються два варіанти того, як його приберуть з пляжу.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на сьогодні розглядають два можливі варіанти евакуації: підняття танкера або розрізання на дві частини.

"Останній - це крайня міра. Упевнений, тепер ми швидше вирішимо проблему з танкером і, нарешті, звільнимо пляж "Дельфін" від токсичного металобрухту завдяки глибокому розумінню ситуації", - зазначив Криклій.

Він додав, що Адміністрація морських портів України вибере компанію-підрядника для евакуації судна, а договір на виконання робіт підпишуть до кінця серпня.

Нагадаємо, минулого тижня провалилася чергова операція з підйому танкера Delfi, зокрема, в одного з буксирів не витримав трос.

Також повідомлялося, що затоплення танкера Delfi визнають техногенною катастрофою, що дасть Адміністрації морських портів можливість прибрати корабель за спрощеною процедурою.

Танкер затонув біля берегів Одеси ще в листопаді минулого року. Час від часу з нього розливаються нафтопродукти.