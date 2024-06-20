Договор России с КНДР демонстрирует сближение авторитарных стран, - генсек НАТО

Президент России Владимир Путин подписал соглашение с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, которое включало в себя обязательства по "взаимной обороне", что кардинально меняет политику Москвы в отношении Пхеньяна.

Как сообщил Столненберг, Северная Корея предоставила России "огромное количество боеприпасов", в то время как Китай и Иран поддерживали Москву в военной форме в ее войне против Украины.

"Мы должны осознавать, что авторитарные державы все больше и больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы раньше не видели", - заявил он на дискуссии во время официального визита в Оттаву.

"Когда они становятся все более и более согласованными - авторитарные режимы, такие как Северная Корея и Китай, Иран, Россия - тогда еще более важно, чтобы мы были едины как страны, верящие в свободу и демократию", - сказал он.

Растущая близость между Россией и другими азиатскими странами означает, что тем более важно, чтобы НАТО работало с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал он, добавив, что именно поэтому лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены на встречу. Саммит НАТО в Вашингтоне в следующем месяце.

Расходы НАТО на оборону

Столтенберг также заявил, что ожидает, что Канада выполнит задачу НАТО по расходованию 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Либеральное правительство Канады, вложившее миллиарды в социальные программы, тратит всего 1,37% ВВП на свою армию. В апреле оно опубликовало план по достижению 1,76% к 2030 году.

Другие члены НАТО "обеспокоены финансовым балансом, они хотят тратить деньги на здравоохранение (и) образование", - сказал он, добавив, что "если мы не сможем сохранить мир, то что мы будем делать в области здравоохранения, изменения климата и образования?"