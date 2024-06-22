Уход за родителями с инвалидностью. Мужчинам станет проще получить отсрочку: детали

Как оформить отсрочку по уходу за родителями с инвалидностью

В процедуре получения отсрочки мужчиной по уходу за одним из родителей с инвалидностью есть определенные изменения. Процедура в целом осталась такой, какой была раньше. В то же время для оформления такой отсрочки уже не требуется вывод ЛКК (врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения) о том, что человек нуждается в постороннем уходе.

"Такой документ был предусмотрен для людей с инвалидностью второй группы, если об этом не указано в справке МСЭК. Тогда просили еще и такой вывод. Сейчас его убрали из списка, и для людей с инвалидностью второй группы он уже не обязателен", – объясняет адвокат.

Какие документы нужны для отсрочки по уходу за родственником с инвалидностью:

Документы о наличии родственных связей мужчины и его родителей (свидетельство о рождении);

Справка МСЭК об инвалидности;

Паспорта всех лиц;

Пенсионное удостоверение родителей (при наличии);

Акт по уходу: оформляется в Департаменте социальной защиты населения.

"Это минимальный пакет документов. Знаю от своих клиентов и от работников территориальных центров, что просят также нотариальное заявление от лица, нуждающегося в уходе. Надо укзаать, чтобы за ним осуществлял уход конкретный человек. И чтобы было указано, что у человека с инвалидностью нет других лиц, которые могут ее содержать", – отмечает Катерина Анищенко.

Обратите внимание. Если у военнообязанного есть жена, не достигшая пенсионного возраста, ее могут расценивать как человека, который может осуществлять уход за родителями вместо мужа.

Кто проверяет, действительно ли мужчина ухаживает за родителями

Случаи в получении отсрочки очень разные. К примеру, когда мама мужчины получила первую или вторую группу инвалидности еще 15 лет назад. А бывает, что группу инвалидности родителям предоставили недавно, уже во время полномасштабного вторжения.

По словам адвоката, к тем людям, кто получил инвалидность уже во время войны, некоторые представители ТЦК и СП могут относиться достаточно скептически.

"Это касается не только инвалидности, но и случаев, когда мама отказывается от ребенка и на основании этого хочет "лишить" себя родительских прав. Потому что решение суда о лишении родительских прав является основанием для того, чтобы отец ребенка не был мобилизован. Все эти заявления действительно уже рассматривается скептически – как работниками ТЦК, так и судами. Но, опять же, вопрос по здоровью, как и саму инвалидность, никто не отменял. Просто так случилось, что вопросы со здоровьем возникают именно во время войны", – отмечает Катерина Анищенко.

Она предполагает, что в таких ситуациях в отсрочке не будут отказывать, а будут просить дополнять пакет документов. К примеру, просить справку о том, что родители проживают вместе с сыном.

"Могут приходить работники департамента социальной защиты населения, чтобы составить такой акт. Будут опрашивать соседей, действительно ли сын ухаживает за матерью, действительно ли они проживают вместе, как часто его здесь видят", – объясняет она.