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Дают ли отсрочку мужу, чья жена беременна третьим ребенком: ответ юриста

Украина, Четверг 27 июня 2024 19:10
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Дают ли отсрочку мужу, чья жена беременна третьим ребенком: ответ юриста Дают ли отсрочку мужу, чья жена беременна третьим ребенком (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Одним из оснований получения отсрочки от мобилизации является воспитание или содержание трех несовершеннолетних детей. Однако считается ли равноценным основанием случай, когда женщина только беременна в третий раз?

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Елизавета Алефиренко.

Эксперт говорит, что сейчас в законодательстве Украины нет положений, определяющих правовой устав нерожденного ребенка и момент, с которого начинается защита права на жизнь зачатого ребенка и обретение им конституционных и гражданских прав.

"Важным является тот факт, что способность иметь права и обязанности возникает у физического лица только в момент рождения и прекращается в момент смерти, то есть фактически зачатый ребенок еще не имеет собственных прав и обязанностей и не может считаться отдельным субъектом без матери", - объясняет Елизавета.

Статья 84 Семейного кодекса Украины гласит, что жена имеет право на содержание от мужа во время беременности.

Суть заключается в том, что содержать нерожденного ребенка мужчина не может именно потому, что тот еще не приобрел свои права и обязанности.

"Поэтому во время беременности муж удерживает непосредственно свою беременную жену, а не ребенка, которого она вынашивает", - отмечает юрист.

Судя по всему вышеизложенному, можно сделать вывод: чтобы получить отсрочку, у мужчины на данный момент должны быть трое или более детей, больше того - он должен подтвердить факт их содержания.

"Поэтому наличие беременной жены третьим ребенком недостаточно для получения отсрочки ", - говорит Алефиренко.

Как получить отсрочку с тремя детьми

В обновленном законе о мобилизации предусмотрен перечень документов, которые необходимо представить для получения отсрочки.

Для мужчин и женщин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, необходимо предоставить свидетельство о рождении детей с указанием отцовства военнообязанного и один из следующих документов:

  • свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей
  • решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью)
  • решение органа опеки и попечения об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным
  • письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании
  • решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного
  • договор об уплате алиментов на ребенка

Эксперт подчеркивает: необходимо подать свидетельство о рождении ребенка, поэтому в этом случае даже не рассматривают возможности подать документы на подтверждение наличия и содержания зачатого ребенка.

"Сейчас можно сделать вывод, что законодательством Украины не предусмотрена возможность получения мужчиной отсрочки от мобилизации, если его жена беременна третьим ребенком", - заключает Елизавета Алефиренко.

Ранее мы сообщали, сколько пригодных к мобилизации среди обновивших данные в "Резерв+".

Читайте также, сколько желающих мобилизоваться проходят по рекрутингу.

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