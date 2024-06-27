Дают ли отсрочку мужу, чья жена беременна третьим ребенком: ответ юриста
Одним из оснований получения отсрочки от мобилизации является воспитание или содержание трех несовершеннолетних детей. Однако считается ли равноценным основанием случай, когда женщина только беременна в третий раз?
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Елизавета Алефиренко.
Эксперт говорит, что сейчас в законодательстве Украины нет положений, определяющих правовой устав нерожденного ребенка и момент, с которого начинается защита права на жизнь зачатого ребенка и обретение им конституционных и гражданских прав.
"Важным является тот факт, что способность иметь права и обязанности возникает у физического лица только в момент рождения и прекращается в момент смерти, то есть фактически зачатый ребенок еще не имеет собственных прав и обязанностей и не может считаться отдельным субъектом без матери", - объясняет Елизавета.
Статья 84 Семейного кодекса Украины гласит, что жена имеет право на содержание от мужа во время беременности.
Суть заключается в том, что содержать нерожденного ребенка мужчина не может именно потому, что тот еще не приобрел свои права и обязанности.
"Поэтому во время беременности муж удерживает непосредственно свою беременную жену, а не ребенка, которого она вынашивает", - отмечает юрист.
Судя по всему вышеизложенному, можно сделать вывод: чтобы получить отсрочку, у мужчины на данный момент должны быть трое или более детей, больше того - он должен подтвердить факт их содержания.
"Поэтому наличие беременной жены третьим ребенком недостаточно для получения отсрочки ", - говорит Алефиренко.
Как получить отсрочку с тремя детьми
В обновленном законе о мобилизации предусмотрен перечень документов, которые необходимо представить для получения отсрочки.
Для мужчин и женщин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, необходимо предоставить свидетельство о рождении детей с указанием отцовства военнообязанного и один из следующих документов:
- свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей
- решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью)
- решение органа опеки и попечения об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным
- письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании
- решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного
- договор об уплате алиментов на ребенка
Эксперт подчеркивает: необходимо подать свидетельство о рождении ребенка, поэтому в этом случае даже не рассматривают возможности подать документы на подтверждение наличия и содержания зачатого ребенка.
"Сейчас можно сделать вывод, что законодательством Украины не предусмотрена возможность получения мужчиной отсрочки от мобилизации, если его жена беременна третьим ребенком", - заключает Елизавета Алефиренко.
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