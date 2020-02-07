Додон заявив про готовність надати широку автономію Придністров'ю

Президент Молдови Ігор Додон готовий надати невизнаному Придністров'ю широку автономію. Про це він заявив в ході свого відеозвернення.

За його словами, за останні роки Кишинів визнав дипломи придністровських вишів, розв'язав проблему видачі реєстраційних автомобільних номерів, також ведеться робота по усуненню роумінгу в телефонного зв'язку. Водночас Додон відзначив, що політичне врегулювання може відбутися тільки в результаті переговорів.

"Як будемо політично це інтегрувати, як цю проблему вирішити? Потрібно сідати і розмовляти. Ми готові вийти з цієї ситуації, готові дати гарантії, готові дати досить велику автономію", - сказав Додон.

Він додав, що на переговорах сторони повинні визнати спільне майбутнє.

"Тому що не буде незалежності цього регіону, ви це все розумієте. Єдиний вихід - потрібно бути разом, сісти поряд і це вирішити", - уклав Додон.

Нагадаємо, Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я. Кишинів вважає, що присутність російських військових в регіоні суперечить конституції країни.

До цього куратор Придністров'я в Кремлі Дмитро Козак заявляв, що представники Молдови готові до федералізації країни.