Додон заявив, що домовився з Путіним про транзит молдавських товарів через Україну

Транзит молдавських товарів відновиться з 31 січня

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о возобновлении с 31 января транзита молдавских товаров на рынок РФ через территорию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Мы договорились, что буквально с завтрашнего дня наши экспортеры смогут транзитом через Украину поставлять свои товары на российский рынок. Я думаю, что это самая главная договоренность, которую ждали все наши производители. Потому что под эти ограничения с 1 января попали все производители вина, консервов и других товарных позиций из Республики Молдова. Сегодня мы это решили, я думаю, что это большое достижение", - сказал Додон.

Напомним, президент Молдавии Игорь Додон направил письмо премьер-министру Российской Федерации (РФ) Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров из Украины.

Отметим, правительство Российской Федерации, 29 января расширило список украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию этой страны.

Ранее 25 декабря правительство Российской Федерации опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции. В соответствующем документе российского ведомства появилось 7 новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний.