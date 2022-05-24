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Додона затримано у справі про корупцію і держзраду

Фото: колишній президент Молдови Ігор Додон (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Колишній президент Молдови Ігор Додон затриманий у справі про корупцію і державну зраду. За даними правоохоронних органів, його затримали на 72 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на deschide.md.

Повідомляється, що разом з Додоном затримали його кума Петра Меріняну, який намагався знищити докази у справі проти екс-президента.

Нагадаємо, сьогодні вранці антикорупційні органи Молдови спільно зі спецслужбами провели обшуки у Додона у справі про пасивну корупцію, фінансування політичної партії злочинною організацією, державну зраду та незаконне збагачення.

Обшуки проводилися в рамках так званої справи "кульок". Йдеться про відео від 2019 року зі штаб-квартири Демократичної партії, на якому олігарх Влад Плахотнюк передає Додону, імовірно, пакет з грошима. На відео тодішній президент відмовлявся брати пакет і просив передати його іншим членам Партії соціалістів. Кошти призначалися для виплати винагороди членам ПСРМ.

Відео компромату на Додона з'явилося в публічному доступі в 2020 році.

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МолдоваІгор Додон