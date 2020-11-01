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У Молдові відбудеться другий тур президентських виборів, - опитування

Кишинів, Неділя 01 листопада 2020 22:24
У Молдові відбудеться другий тур президентських виборів, - опитування
Фото: вибори у Молдові (flickr.com/undpeurasia)
Автор: Дмитро Левицький

У Молдові завершилося голосування на президентських виборах. Центральна виборча комісія почала підрахунок голосів, а екзит-поли вже прогнозують другий тур виборів.

Про це повідомляє молдовське агентство NewsMaker.

За даними телефонного опитування, проведеного організацією Watchdog, у другому турі виборів будуть змагатися чинний президент Ігор Додон (40,9%) та колишня прем'єр-міністр країни Майя Санду (34,6%). Ще трохи більше 11% опитаних підтримали кандидатуру Ренато Усатого. Похибка цього опитування складає 2,5%.

Другий тур голосування прогнозує й опитування організації Intellect Group. За його даними, кандидатуру Додона підтримали 28,5%, тоді як за Санду проголосували 21,5% виборців. Ще 8,8% опитаних проголосували за Усатого. Водночас 29% відмовилися відповідати на питання.

Зазначимо, опитування асоціації соціологів Vox Populi у жовтні прогнозувало, що чинного президента підтримають 42,9% виборців, а Санду - 24,3%. Очікувалося проведення другого туру.

Нагадаємо, молдовський Центрвиборчком визнав сьогоднішні вибори президента такими, що відбулися.

Додамо, секретар РНБО України Олексій Данілов прогнозував, що Росія може ввести війська на територію Білорусі після проведення президентських виборів у Молдові. Результат молдовських виборів впливатиме на подальші кроки Москви.

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