Приложение МЧС России взломали: людей предупредили о "движухе" и призвали запастись едой

"Угроза движухи! Не беспокойтесь! По всем регионам России (болота) были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-SUN! Срочно запаситесь едой на 3 недели и ховайтесь в свой *баный подвал иначе вам порвет туза", - говорилось в уведомлениях, которые этой ночью получили россияне.

Известно, что такую информацию получили как минимум жители Белгородской, Орловской, Воронежской и Ростовской областей.

Через некоторое время в российском Министерстве чрезвычайных ситуаций официально заявили, что на их мобильное приложение была совершена кибератака.

"Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению. В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования", - говорится в заявлении.

Кто стоит за хакерской атакий, пока неизвестно.