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Приложение МЧС России взломали: людей предупредили о "движухе" и призвали запастись едой

02:50 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: в МЧС России официально подтвердили взлом (Getty Images)

В ночь на 2 ноября в России произошла хакерская атака на приложение МЧС. Россияне стали жаловаться, что получили уведомление об угрозе, а также их призвали запасаться едой и прятаться в подвал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проукраинского партизанского движения "АТЕШ" и российские паблики.

"Угроза движухи! Не беспокойтесь! По всем регионам России (болота) были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-SUN! Срочно запаситесь едой на 3 недели и ховайтесь в свой *баный подвал иначе вам порвет туза", - говорилось в уведомлениях, которые этой ночью получили россияне.

Известно, что такую информацию получили как минимум жители Белгородской, Орловской, Воронежской и Ростовской областей.

Через некоторое время в российском Министерстве чрезвычайных ситуаций официально заявили, что на их мобильное приложение была совершена кибератака.

"Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению. В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования", - говорится в заявлении.

Кто стоит за хакерской атакий, пока неизвестно.

Что предшествовало

Напомним, вечером 1 ноября хакерской атаке подверглось украинское приложение "Воздушная тревога". В результате взлома украинцы получили предупреждение об угрозе пуска "Орешника", а также уличных боях, химической и радиоактивной опасности в Киеве.

Вскоре спикер Воздушных сил ВСУ в комментарии РБК-Украина Юрий Игнат заявил, что приложение взломали. В свою очередь предупреждения, которые получили украинцы - не соответствовали действительности.

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