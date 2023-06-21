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Приложение "Дія" не будет работать этой ночью: названы сроки и причина

Фото: приложение "Дія" не будет работать этой ночью (diia.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Услуги в приложении "Дія" будут временно недоступны для украинцев этой ночью. Причиной является переезд на новое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".

"Для переезда на новое оборудование нужно немного времени. Так что онлайн-сервисы не будут работать сегодня с 23:00 до 01:00. Сразу после этого “Дія” будет готова к работе", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что переезд на новое оборудование необходим для того, чтобы сервисы работали еще быстрее и максимально защищено.

Украинцам советуют воспользоваться услугами "Дія" сейчас в случае необходимости.

Стоит заметить, что "Дія" - украинский электронный сервис государственных услуг. Он представляет собой сайт и мобильное приложение с цифровыми документами, возможностью цифровой подписи и верификации и не только.

При помощи "Дії" граждане страны могут в онлайн-режиме получить выписку о месте жительства, справку о несудимости, оплатить налоги или подать заявление на брак.

Напомним, сегодня, 21 июня, на портале "Дія" запустили услугу по закрытию ФЛП в несколько кликов.

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