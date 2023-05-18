Приложение ChatGPT представили пользователям iOS: когда будет доступно в Украине

В четверг, 18 мая, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT получил официальное приложение. Им могут воспользоваться владельцы гаджетов на платформе iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании OpenAI .

"Приложение ChatGPT можно использовать бесплатно, оно синхронизирует вашу историю на всех устройствах. Оно также интегрирует Whisper (нейронная сеть - ред.), нашу систему распознавания языка с открытым исходным кодом, обеспечивающей голосовой ввод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписчики ChatGPT Plus получают эксклюзивный доступ к возможностям GPT-4, ранний доступ к функциям и быстрый отклик - и все это на iOS.

Разработчики сообщили, что сейчас происходит запуск приложения в США. По их словам, в ближайшие недели планируется расширение и в другие страны. Таким образом жителям Украины стоит подождать некоторое время.

Представители OpenAI добавили, что пользователи Android в будущем также смогут установить приложение.

ChatGPT

Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках.

ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года, он привлек внимание своими широкими возможностями: написание кода, создание текстов, возможности перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов, хотя его фактическая точность и подверглась критике.

Доступ к сервису ограничен в таких странах как Китай, Россия, Беларусь, Афганистан, Венесуэла, Иран.