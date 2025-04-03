Дополнительные F-16 готовятся к передаче Украине, - генерал Каволи

Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16. Самолеты уже готовят к передаче.
Как передает РБК-Украина, об этом во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.
Он напомнил, что у Украины уже есть несколько F-16, которые передали партнеры. Также для управления такими истребителями были подготовлены несколько украинских пилотов.
"Есть больше F-16, готовящихся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, проходящих подготовку", - добавил генерал.
Он обратил внимание, что Украина активно использует F-16, они летают "каждый день". Самолеты помогли отбить большое количество ракетных атак России. Также истребители уже совершили много наступательных атак, в частности бомбардировок на востоке.
"Ни один из F-16 не был из США. В основном они были из североевропейских стран - Нидерландов, Дании", - отметил Каволи.
Напомним, Украина получила первые истребители F-16 еще летом прошлого года. Самолеты активно использовались для сбития российских ракет во время массированных обстрелов.
В частности, в начале января украинский пилот F-16 сбил шесть крылатых ракет врага за один вылет.
Точное количество самолетов F-16, которые передали Украине партнеры, не раскрывают.
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