Дополнительные F-16 готовятся к передаче Украине, - генерал Каволи

Он напомнил, что у Украины уже есть несколько F-16, которые передали партнеры. Также для управления такими истребителями были подготовлены несколько украинских пилотов.

"Есть больше F-16, готовящихся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, проходящих подготовку", - добавил генерал.

Он обратил внимание, что Украина активно использует F-16, они летают "каждый день". Самолеты помогли отбить большое количество ракетных атак России. Также истребители уже совершили много наступательных атак, в частности бомбардировок на востоке.

"Ни один из F-16 не был из США. В основном они были из североевропейских стран - Нидерландов, Дании", - отметил Каволи.