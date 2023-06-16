Вдобавок к помощи от Кабмина. Пострадавшие от потопа получат выплату ООН

"С начала полномасштабной войны мы работаем на направлении гуманитарного реагирования. Из практического опыта знаю, что после эвакуации главное - это быстрая денежная помощь", - написала Верещук.

Она отметила, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС на прошлой неделе, правительство и международные партнеры оперативно договорились о первом "денежном" реагировании на нужды пострадавших от подтопления.

"Итак, примерно 112 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей получат единовременную денежную выплату в размере 11 600 грн: 5000 - от правительства и 6600 - от Международной организации по миграции ООН", - сообщила вице-премьер-министр.

По словам Верещук, сейчас прорабатываются списки пострадавших. Выплаты начнутся на следующей неделе.

Выплаты пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что выплаты пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС планируют запустить в течение недели.

Он отметил, что правительство кроме компенсаций за поврежденное имущество также запускает программу единовременной помощи пострадавшим из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей.

На это выделили 560 млн гривен. Пострадавшие получат по 5 тысяч гривен.

Шмыгаль также добавил, что Кабмин проводит переговоры с международными гуманитарными организациями по выплате помощи пострадавшим.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. Поэтому вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Пока вода в затопленных районах спадает. Вчера уровень воды в Херсонской области опустился ниже двух метров. Однако в регионе все еще остаются затопленными 1919 домов.