Когда начнут выплачивать помощь пострадавшим из-за подрыва ГЭС: ответ Шмыгаля

Выплаты пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС планируют запустить в течение недели. Жители из подтопленных регионов получат по 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что правительство, кроме компенсаций за поврежденное имущество, также запускает программу единоразовой помощи пострадавшим из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей.

На это выделили 560 млн гривен. Пострадавшие получат по 5 тысяч гривен. Выплаты хотят запустить в течение недели.

"Также даем поручение Министерству социальной политики, Министерству по вопросам реинтеграции и Министерству экономики как можно быстрее разработать проект решения о порядке использования этих средств. Для того чтобы уже в недельный срок мы начали такие выплаты", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что Кабмин проводит переговоры с международными гуманитарными организациями по выплате помощи пострадавшим.

Напомним, сегодня Минреинтеграции сообщило, что правительство выделило средства на помощь пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Сейчас вода в затопленных районах спадает. Вчера уровень воды в Херсонской области опустился ниже двух метров. Однако в регионе все еще остаются затопленными 1919 домов.

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